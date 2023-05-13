В Новосибирске пенсионеры пожаловались на задержку выплат

Выплаты пришли с опозданием.
Фото: Даниил ОПАРИН
Пожилые новосибирцы вовремя не получили пенсии: об этом сообщает издание «Царьград».
Выплаты должны были поступить 11 мая, но многим они вовремя не пришли. Однако в новосибирском отделении Социального фонда России подчеркнули: деньги на выплату пенсий были направлены в банки в первой половине дня 11 мая.
То есть задержка, которая случилась, связана исключительна с тем, насколько быстро выплаты перечислил пожилым клиентам банк, в котором пенсионеры обслуживаются. Некоторым пришлось дожидаться следующего дня.
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