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НовостиОбщество13 мая 2023 2:17

В Новосибирске пенсионеры пожаловались на задержку выплат

Они не поступили 11 мая
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Выплаты пришли с опозданием.

Выплаты пришли с опозданием.

Фото: Даниил ОПАРИН

Пожилые новосибирцы вовремя не получили пенсии: об этом сообщает издание «Царьград».

Выплаты должны были поступить 11 мая, но многим они вовремя не пришли. Однако в новосибирском отделении Социального фонда России подчеркнули: деньги на выплату пенсий были направлены в банки в первой половине дня 11 мая.

То есть задержка, которая случилась, связана исключительна с тем, насколько быстро выплаты перечислил пожилым клиентам банк, в котором пенсионеры обслуживаются. Некоторым пришлось дожидаться следующего дня.

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