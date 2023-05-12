В Новосибирске не нашли подрядчика для строительства спорткомплекса на Немировича-Данченко

На аукцион не подали ни одной заявки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске не смогли выбрать подрядчика для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса Новосибирского училища олимпийского резерва на улице Немировича-Данченко. Об этом сообщается на сайте Госзакупок.

В документах указано, что по окончании срока на закупки не было подано ни одной заявки и торги были признаны несостоявшимися.

Напомним, начальная цена контракта — более 208 миллионов рублей. За эти деньги необходимо было построить на площади в 2900 квадратных метров трехэтажное здание. На первом этаже комплекса должны размещаться спортзалы и залы для акробатики, на втором этаже — залы для единоборств и силовой тренировки. На третьем этаже — гимнастический зал и зал для фитнеса.

Завершить работы по контракту необходимо до 31 июля 2025 года.

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