В Новосибирске две столкнувшиеся иномарки перегородили трамвайные пути

Две иномарки столкнулись на трамвайных путях. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кировском районе вечером в пятницу, 13 мая, в Новосибирска случилось ДТП. Две столкнувшиеся иномарки перегородили проезд по трамвайным путям.

— На пересечении улиц Петухова и Бородина столкнулись красный хэтчбек Toyota Auris и чёрный седан Ford Mondeo, перегородив проезд трамваям. Очевидцы сообщают, что есть пострадавшие, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

Две столкнувшиеся иномарки перегородили проезд по трамвайным путям. Фото: "АСТ-54"

На месте работают сотрудники полиции.

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