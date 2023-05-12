В Новосибирске две столкнувшиеся иномарки перегородили трамвайные пути

Две иномарки столкнулись на трамвайных путях.
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
В Кировском районе вечером в пятницу, 13 мая, в Новосибирска случилось ДТП. Две столкнувшиеся иномарки перегородили проезд по трамвайным путям.
— На пересечении улиц Петухова и Бородина столкнулись красный хэтчбек Toyota Auris и чёрный седан Ford Mondeo, перегородив проезд трамваям. Очевидцы сообщают, что есть пострадавшие, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
Две столкнувшиеся иномарки перегородили проезд по трамвайным путям. Фото: "АСТ-54"
На месте работают сотрудники полиции.
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