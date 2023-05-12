Таксист, устроивший смертельное ДТП в Барнауле, обжаловал приговор

Таксист, устроивший смертельное ДТП на Павловском тракте в Барнауле, обжаловал свой приговор. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Таксист, устроивший смертельное ДТП на Павловском тракте в Барнауле, обжаловал свой приговор. Об этом сообщили в Железнодорожном районном суде. Его осудили на 6, 8 месяцев в колонии общего режима. Но защита водителя решила, что приговор слишком жесткий.

— ДТП оказалось очень резонансным, погибли люди, но считаю, что наказание было слишком жёстким. В аналогичных случаях суды, как правило, ограничивались меньшим сроком, — рассказал адвокат водителя Алексей Саламадин изданию Amic.ru.

В итоге, 3 мая адвокат подал апелляционную жалобу и теперь делом займется Алтайский краевой суд.

Напомним, сама авария случилась в марте 2022 года на Павловском тракте в районе Фурманова. Там столкнулись пять автомобилей: погибла женщина и ее 6-летний сын, четырехлетний ребенок получил тяжелые травмы, которые привели к инвалидности. Согласно версии следствия, водитель такси перестраивался на большой скорости задел «Ауди», такси выбросило на встречку, где случилось столкновения еще с тремя авто.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber