В Новосибирске 13 мая остановят движение семи трамваев

Движение отменят семи трамваям. Фото: Виталий Тимкин

В Новосибирске в субботу, 13 мая планируют закрыть движение семи трамваев на левом берегу города. Об этом сообщили в мэрии города.

— Это связано с производством работ по организации реверсивного движения по однопутному трамвайному пути от остановки «ТГ «Левобережный» до остановки «Индустриальная», — пояснили в муниципалитете.

Ограничения коснутся маршрутов № 2, 3, 8, 10, 15, 16, 18. Действовать они будут с десяти вечера 13 мая до восьми утра воскресенья, 14 мая.

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