В Бийске начали проверку после того, как бродячая собака поранила лицо четырехлетней девочке

Собака напала на девочку прямо возле школы. Фото: Бийск 22/Толк.

Прокурор Алтайского края Антон Герман назначил проверку после нападения дворняги на четырехлетнюю девочку. Сотрудники ведомства оценят работу властей по отлову безнадзорных животных. Об этом сообщает Толк.

Девочка пострадала 5 мая прямо на территории школы. В больнице ей диагностировали укушено-рваную рану в области глазницы. Ее пришлось не только обрабатывать, но и зашивать.

Прокуратура также решила вопрос о судебной защите прав пострадавшей.

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