В Горном Алтае возле турбазы спасли одинокого медвежонка

Медвежонок 2 дня просидел на кедре. Фото: Алтайский биосферный заповедник/Толк.

Сотрудники биосферного заповедника в Горном Алтае спасли одинокого медвежонка. Топтыжка два дня провисел на дереве, сообщает издание Толк.

— Вероятно, его мать погибла, и медвежонок пришел сам. Или одного из медвежат отбили у неопытной медведицы собаки и загнали на дерево. Так или иначе, но шансов найти мать в непосредственной близости от поселка Артыбаш или самостоятельного выжить не было, – отметили в пресс-службе заповедника.

Сотрудников дикого парка вызвали отдыхающие на турбазе. Медвежонок сидел на кедре и испуганно смотрел вниз.

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