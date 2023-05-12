В Новосибирске 13 мая закроют 7 трамваев на левом берегу

Ограничат движение 7 трамваев Новосибирска. Фото: Виталий ТИМКИВ

На левом берегу Новосибирска остановят движение семи трамваев. Об ограничениях сообщили в мэрии города в пятницу, 12 мая.

— С 22 часов 13 мая до 8 часов 14 мая не будут работать трамваи маршрутов № 2, 3, 8, 10, 15, 16, 18. Это связано с организацией реверсивного движения по однопутному трамвайному пути от остановки ТГ «Левобережный» до остановки «Индустриальной», — объяснили в муниципалитете.

Движение трамваев возобновят в 8 утра 14 мая.

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