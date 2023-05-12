«Останавливались отдышаться»: новосибирцы рассказали, как ехали по огненной трассе Омск — Тюмень

Дышать на трассе было нечем. Фото: Александр Буравлёв.

Житель Новосибирска Александр Буравлёв ехал по трассе Омск — Тюмень и записал на видео крупный лесной пожар.

— Во вторник, 9 мая я ехал между Чулымом и Убинским. Времени тогда было часа 3 утра. Запах гари был просто ужасный — нам даже пришлось остановиться, чтобы отдышаться, — рассказал КП-Новосибирск очевидец.

По словам Александра, пожар не сильно повлиял на видимость на дороге. Однако пепел «с пятирублевую монету», летающий вокруг вызывал не самые приятные ощущения.

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