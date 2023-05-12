Экс-баскетболистка новосибирского «Динамо» ответила на обвинения в краже на 2 миллиона у парня

Баскетболистку обвинили в краже 2 миллионов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экс-баскетболистку новосибирского «Динамо» обвиняют в краже на 2 миллиона рублей у семьи айтишника из «Вайлдберриз». Девушка, якобы, была его любовницей, а когда отношения разладились, она якобы ушла из его квартиры, прихватив драгоценности и деньги. Сама спортсменка в разговоре с КП-Новосибирск отрицает эту информацию.

— Вся эта информация — это фейки, — заявила КП-Новосибирск спортсменка.

В этом спортивном сезоне девушка играет уже за другой баскетбольный клуб, расположенный в Москве.

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