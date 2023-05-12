В Новосибирске налоговая требует банкротства «Нью-Йорк пиццы»

Заведение могут признать банкротом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Федеральная налоговая служба Новосибирской области заявила в арбитражный суд региона, чтобы признать банкротом ООО «Нью-Йорк пицца франчайзинг».

В карточке дела фигурирует сумма исковых требований в 5,5 миллиона рублей. Дата рассмотрения заявления пока неизвестна.

По информации «СПАРК-Интерфакс», компания, которую хотят признать банкротом, консультирует по вопросам коммерции и управления, а также владеет товарными знаками NYP, New York Pizza, Kuzina.

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