В Новосибирске налоговая требует банкротства «Нью-Йорк пиццы»

Заведение могут признать банкротом.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Федеральная налоговая служба Новосибирской области заявила в арбитражный суд региона, чтобы признать банкротом ООО «Нью-Йорк пицца франчайзинг».
В карточке дела фигурирует сумма исковых требований в 5,5 миллиона рублей. Дата рассмотрения заявления пока неизвестна.
По информации «СПАРК-Интерфакс», компания, которую хотят признать банкротом, консультирует по вопросам коммерции и управления, а также владеет товарными знаками NYP, New York Pizza, Kuzina.
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