В Новосибирске экс-начальника отдела завода «Искра» осудили за взятку в 5 миллионов рублей

Бывший начальник заключил незаконную сделку. Фото: Управление Судебного департамента в НСО.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В Новосибирске осудили экс-начальника отдела завода «Искра» за взятку в 5 миллионов рублей. Бывшего директора судили сразу по трем статьям УК РФ.
— Обвиняемый заключил незаконное партнерство по поставкам для завода. За это он получил 4 900 000 рублей в качестве взятки, — сообщили в Железнодорожном районном суде Новосибирска.
Кроме этого, делец с 2001 года пользовался фальшивым дипломом НГАЭУ, чтобы занимать пост начальника.
По статьям о коммерческом подкупе, получении взятки за бездействие и использовании подложного документа, обвиняемого осудили на 6,6 лет условно. Кроме этого, ему назначили штрафов на общую сумму в 8,7 миллиона рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер