В Новосибирске экс-начальника отдела завода «Искра» осудили за взятку в 5 миллионов рублей

Бывший начальник заключил незаконную сделку. Фото: Управление Судебного департамента в НСО. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Новосибирске осудили экс-начальника отдела завода «Искра» за взятку в 5 миллионов рублей. Бывшего директора судили сразу по трем статьям УК РФ.

— Обвиняемый заключил незаконное партнерство по поставкам для завода. За это он получил 4 900 000 рублей в качестве взятки, — сообщили в Железнодорожном районном суде Новосибирска.

Кроме этого, делец с 2001 года пользовался фальшивым дипломом НГАЭУ, чтобы занимать пост начальника.

По статьям о коммерческом подкупе, получении взятки за бездействие и использовании подложного документа, обвиняемого осудили на 6,6 лет условно. Кроме этого, ему назначили штрафов на общую сумму в 8,7 миллиона рублей.

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