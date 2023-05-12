В Новосибирске 8 тысяч человек бесплатно получили саженцы кедра

В Новосибирске почти 8 тысяч человек бесплатно получили саженцы кедра. Фото: Яна ЛИСИНА

В Новосибирске почти 8 тысяч человек бесплатно получили саженцы кедра. Такую акцию устроили депутаты областного горсовета и Заксобрания.

— Обычно на один дом хватает от 10 до 15 штук с избытком, но если ваш дом большой или вы нуждаетесь в большем количестве саженцев — это можно решить в индивидуальном порядке! — сообщали в официальной группе совета депутатов Вконтакте.

Раздавали саженцы всем желающим на улице Котовского. Как это не удивительно, желающих озеленить свои дворы нашлось много.

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