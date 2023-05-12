Сибирские кадеты-барабанщики сыграют концерт возле НОВАТа

Сегодня кадеты провели репетицию. Фото: Сибирский Кадетский Корпус.

В Новосибирске воспитанники Сибирского Кадетского Корпуса проведут концерт возле НОВАТа.Об этом КП-Новосибирск рассказала руководитель пресс-службы учреждения Ольга Новикова.

— Завтра в 11:00 начнется концерт в честь 31-летия Кадетского Корпуса. Выступать ребята будут до 11:50 у НОВАТа, — пояснила она.

Сегодня, 12 мая, воспитанники провели репетицию. Ровным строем они маршировали у театра и отбивали партии на барабанах. Ролик с репетиции появился у КП-Новосибирск.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber