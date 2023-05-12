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НовостиОбщество12 мая 2023 10:59

Сибирские кадеты-барабанщики сыграют концерт возле НОВАТа

Выступление пройдет 13 мая в 11:00
Данила ШУЛЯК
Сегодня кадеты провели репетицию. Фото: Сибирский Кадетский Корпус.

Сегодня кадеты провели репетицию. Фото: Сибирский Кадетский Корпус.

В Новосибирске воспитанники Сибирского Кадетского Корпуса проведут концерт возле НОВАТа.Об этом КП-Новосибирск рассказала руководитель пресс-службы учреждения Ольга Новикова.

— Завтра в 11:00 начнется концерт в честь 31-летия Кадетского Корпуса. Выступать ребята будут до 11:50 у НОВАТа, — пояснила она.

Сегодня, 12 мая, воспитанники провели репетицию. Ровным строем они маршировали у театра и отбивали партии на барабанах. Ролик с репетиции появился у КП-Новосибирск.

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