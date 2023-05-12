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НовостиПроисшествия12 мая 2023 10:01

«Три ножевых в грудь»: в исправительной колонии Новосибирской области убили заключенного

В колонии Новосибирской области убили заключенного
Данила ШУЛЯК
Заключенный не меньше 3 раз ударил оппонента ножом. Фото: СУ СК РФ по НСО.

Заключенный не меньше 3 раз ударил оппонента ножом. Фото: СУ СК РФ по НСО.

Следователи Новосибирской области завершили расследование по делу об убийстве заключенного в исправительной колонии.

— Утром 1 марта обвиняемый, испытывая личную неприязнь к другому заключенному, отвел его для разговора в столовую. Там он не меньше трех раз ударил его кухонным ножом в грудь и живот. Потерпевший умер на месте, — сообщили региональные следователи.

Сотрудники ведомства собрали достаточно доказательств — прокурор направил дело в Барабинский районный суд.

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