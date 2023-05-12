«Три ножевых в грудь»: в исправительной колонии Новосибирской области убили заключенного

Заключенный не меньше 3 раз ударил оппонента ножом. Фото: СУ СК РФ по НСО.

Следователи Новосибирской области завершили расследование по делу об убийстве заключенного в исправительной колонии.

— Утром 1 марта обвиняемый, испытывая личную неприязнь к другому заключенному, отвел его для разговора в столовую. Там он не меньше трех раз ударил его кухонным ножом в грудь и живот. Потерпевший умер на месте, — сообщили региональные следователи.

Сотрудники ведомства собрали достаточно доказательств — прокурор направил дело в Барабинский районный суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber