В Новосибирске женщина набила сумку косметикой и хотела проскользнуть мимо кассы

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Самое малозначительное хищение - одного целлофанового пакета стоимостью 10 рублей - совершил вчера мужчина в 13:54 в супермаркете Дзержинского района. Охранник не позволил ему безнаказанно уйти, так как крадёт он уже не в первый раз. Несколькими днями ранее из этого же магазина он вынес, не заплатив деньги, банку кофе и упаковку сыра. Задержанный компенсировал ущерб, причиненный всеми кражами, в том числе рассчитался и за пакет.

Женщина, задержанная вчера в 13:20 бойцами ГБР-78 в супермаркете Октябрьского района, похитила товаров уже куда на большую сумму - почти на 5 000 рублей. Пользуясь тем, что на неё никто не обращает внимания, она набила сумку различными косметическими средствами, кремами и шампунем, но не учла, что хищение фиксирует видеокамера. Похитительница косметики тоже была отпущена после того, как оплатила стоимость украденного.

Буквально через полчаса в другом магазине Октябрьского района две женщины пытались украсть упаковку фарша, пачку майонеза, лимонад и замороженную форель, всего на сумму около 3 000 рублей. Обеих воровок гвардейцы передали сотрудникам полиции, и они были увезены в Октябрьский РОВД.

Туда же отправился и несовершеннолетний мальчик, задержанный в этом же магазине за кражу чипсов, конфет и батареек на сумму 810 рублей. Он категорически отказался сообщить телефон родителей и поэтому не оставил другого выхода, кроме передачи его полиции.

А вот несовершеннолетняя девочка, совершившая вчера в 18:28 кражу шоколада на 377 рублей из супермаркета Железнодорожного района, в магазин пришла вместе с папой. Гвардейцы предложили родителю оплатить украденный дочкой товар, что он тут же и сделал.

Женщину, совершившую в 19:44 в магазине Центрального района кражу двух пар колготок, пачки сахара, кофе, шоколада и консервов, бойцы ГБР-72 без разговоров передали полиции. Сумма причиненного ею ущерба составила почти две с половиной тысячи рублей.