Новосибирская прокуратура закрыла незаконную заправку в Октябрьском районе

Заправку закрыли, а бензин изъяли. Фото: прокуратура НСО.

Прокуратура Новосибирска закрыла нелегальную заправку по улице Красноармейской, 175. Бензином торговали в неустановленном месте.

— Проверку делали совместно с администрацией Октябрьского района, полицейскими, приставами и МЧС. За торговлю в неустановленном месте составили протокол, возбудили исполнительное производство, а бензин изъяли, — рассказали в региональной прокуратуре.

Сейчас сотрудники органов выясняют, соблюдал ли бизнесмен требования пожарного и земельного законодательства. Прокуратура контролирует проверку.

Судя по фотографиям, на АЗС заведение едва ли похоже. Бензином торговали в маленькой ветхой постройке из шлакоблока.

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