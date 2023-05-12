В Новосибирске собрали городскую комиссию из-за буйного школьника

Для хулигана составят индивидуальный план обучения. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новосибирске собрали городскую комиссию из-за школьного непоседы — на ученика пожаловались родители его одноклассников. О ситуации рассказала детский омбудсмен региона Надежда Болтенко.

— Ребенок средних классов постоянно срывает уроки, нецензурно выражается и выкладывает фото с непристойными надписями в соцсетях. Сложная психоэмоциональная обстановка мешает другим детям, но родители ученика не хотят переводить его на домашнее обучение, — сообщила Болтенко.

На городской комиссии был обширный состав: соцпедагог, главврач психоневрологического диспансера, замначальника департамента образования города и ПДН.

Комиссия решила составить индивидуальный план обучения для хулигана и принять меры для его социализации.

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