В Новосибирске собрали городскую комиссию из-за буйного школьника

Для хулигана составят индивидуальный план обучения.
Фото: Иван ВИСЛОВ
В Новосибирске собрали городскую комиссию из-за школьного непоседы — на ученика пожаловались родители его одноклассников. О ситуации рассказала детский омбудсмен региона Надежда Болтенко.
— Ребенок средних классов постоянно срывает уроки, нецензурно выражается и выкладывает фото с непристойными надписями в соцсетях. Сложная психоэмоциональная обстановка мешает другим детям, но родители ученика не хотят переводить его на домашнее обучение, — сообщила Болтенко.
На городской комиссии был обширный состав: соцпедагог, главврач психоневрологического диспансера, замначальника департамента образования города и ПДН.
Комиссия решила составить индивидуальный план обучения для хулигана и принять меры для его социализации.
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