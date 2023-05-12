В Бурятии конфликт между четвероклассниками перерос в затяжную «войну»

В Бурятии мама четвероклассницы пожаловалась на буллинг дочери со стороны одноклассников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бурятии мама четвероклассницы пожаловалась на буллинг дочери со стороны одноклассников. По словам Марины*, мальчики неоднократно били и толкали школьницу, нанося вред ее здоровью. В итоге конфликт перерос в затяжную «войну».

Женщина попыталась разобраться в сложившейся ситуации, однако сама столкнулась с травлей.

− Директор в школе на меня пытался давить. Учителя говорили, что мой ребенок плохо учится и не делает домашних заданий. Я не отрицаю, действительно у нас имеются «тройки», но какое отношение это имеет к травле? – задалась вопросом мама девочки.

Кроме того, в школе начали говорить, что Марина плохо исполняет родительские обязанности. Дело в том, что она является единственным кормильцем в семье и вынуждена уезжать на заработки, пишет «Номер один».

В итоге историей заинтересовалась детский омбудсмен Наталья Ганькина.

− Результаты выездной проверки показали, что руководством школы не в полном объеме приняты меры по урегулированию конфликта, не проведен анализ причин и условий, способствующих нарушению прав обучающихся, не приняты меры по недопущению конфликтных ситуаций, − отметила Наталья Ганькина.

По результатам проверки буллинг по отношению к девочке не подтвердился. Однако директора и еще двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

*Имя изменено

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