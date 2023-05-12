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НовостиОбщество12 мая 2023 8:18

Назван самый популярный формат летнего отдыха у детей в Новосибирске

Эксперты сделали вывод, опросив родителей школьников
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Назван самый популярный формат летнего отдыха у детей в Новосибирске.

Назван самый популярный формат летнего отдыха у детей в Новосибирске.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стал известен самый популярный вид летнего отдыха у новосибирских детей. Его назвали аналитики сервиса SuperJob. Они провели опрос среди родителей школьников.

– В этом году самый популярный формат детского летнего отдыха — это дача: число родителей, планирующих отправить ребенка в «загородную резиденцию», больше, чем когда-либо, – сообщают специалисты.

Так, о том, что ребенок проведет лето на даче или в деревне, сообщили 38% новосибирцев. 28% заявили, что их дети останутся дома. В летний лагерь ребят отправят 16% новосибирских родителей. Отдых для детей на море, на юге России, предпочитают 13% взрослых.

– Устроить детям поездку по России намерены 3% опрошенных, столько же планируют выезд за границу. О том, что сына или дочь ждет школьный лагерь, сообщил 1% родителей. Еще 4% обозначили другие варианты: дети будут готовиться к поступлению в вуз, подрабатывать, гостить у родственников, поправлять здоровье в санатории и другие варианты, – добавили аналитики.

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