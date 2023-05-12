В Новосибирске цех по производству булочек украл электричество на 2,5 миллиона рублей

В Новосибирске предприниматель незаконно использовал электроэнергию для работы своего хлебобулочного цеха. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске предприниматель незаконно использовал электроэнергию для работы своего хлебобулочного цеха. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В прокуратуру обратилось АО «Региональные электрические сети», сообщив о несанкционированном подключении к энергосетям. На место выехали сотрудники ведомства.

По адресу улица Олимпийская, дом 87 в Ленинском районе они обнаружили цех. В помещении стоят газовые и электрические промышленные печи, где выпекают хлеб и булочки.

− При проверке объекта обнаружено нарушение учета электрической энергии, выразившееся в выводе нагрузки из-под прибора учета путем отключения шин с трансформаторами тока по фазам В и С, и установка соединительных проводников без трансформаторов тока, − рассказали в прокуратуре.

Своими действиями цех нанес АО «РЭС» ущерб в размере свыше 2,5 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части второй статьи 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»).

В результате прокурорского вмешательства предприниматель возместил ущерб, выплатив более 2,6 миллиона рублей за незаконно полученную электроэнергию.

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