Заморозки до -6 градусов нагрянут в Новосибирскую область 13 мая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирскую область нагрянут заморозки до -6 градусов. Резко похолодает в ночь на субботу, 13 мая. Об этом предупреждают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.

– Ночью субботы, 13 мая, в Новосибирской области будет -1…-6 градусов. Днем потеплеет до +17 градусов, – уточнили метеорологи.

Ветер в регионе будет дуть северо-восточный с порывами до 15 метров в секунду. Также днем 13 мая в Новосибирской области прогнозируют местами небольшие дожди.

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