18-летняя девушка пострадала на пожаре в доме многодетной семьи под Новосибирском.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В селе Заковряжино Новосибирской области загорелся дом многодетной семьи. Произошло ЧП на улице Набережной 11 мая. На место оперативно выехал пожарный расчет.
– До прибытия огнеборцев самостоятельно дом покинули шесть человек, из них пять несовершеннолетних. 18-летняя девушка получила незначительный ожог, от госпитализации отказалась. Их родители в этот момент находились на работе, – сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.
Потушили пожар за 24 минуты. Предварительная версия ЧП – нарушение пожарной безопасности при использовании печи.
Людей от гибели спасло то, что в доме своевременно сработал пожарный извещатель.
Погорельцы пока у родственников. Дом после пожара восстановлению не подлежит.
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