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НовостиОбщество12 мая 2023 4:52

«В первый раз мы были студентами»: новосибирцы поженились второй раз на шоу «Четыре свадьбы»

Жители Новосибирска второй раз поженились на шоу «Четыре свадьбы»
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Дмитрий и Алина сыграли вторую свадьбу через 10 лет. Фото: Предоставлено Алиной Филипповой

Дмитрий и Алина сыграли вторую свадьбу через 10 лет. Фото: Предоставлено Алиной Филипповой

Новосибирский мастер красоты Алина Шестакова вышла замуж за ведущего Дмитрия Филиппова во второй раз. Молодая мама прошла кастинг и попала на шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница».

Пара познакомилась в университете. Фото: Предоставлено Алиной Филипповой

Пара познакомилась в университете. Фото: Предоставлено Алиной Филипповой

Алина познакомилась с Дмитрием 11 лет назад на первом курсе академии культуры. Третьекурсник сделал предложение, студенты отпраздновали свадьбу на 25 тысяч рублей,у пары родилась дочь. Но семейная жизнь не заладилась и девушка подала на развод. Через две недели Дмитрий вернулся и продолжил жить с Алиной, воспитывать дочь в гражданском браке. И только через пять лет пара решила сыграть свадьбу второй раз.

- Когда мы женились в первый раз — мы были студентами, но нам помогли родителями. Мы устроили вечер с родными, потом отмечали с друзьями в клубе, вышло бюджетно и по-студенчески весело. Но мы еще тогда решили, что 10 лет брака мы отметим как надо. Но, так как мы развелись тогда, то решили сыграть вторую свадьбу на юбилей наших отношений, - рассказала КП-Новосибирск Алина Филиппова.

Организовать свадьбу успели за месяц. Фото: Предоставлено Алиной Филипповой

Организовать свадьбу успели за месяц. Фото: Предоставлено Алиной Филипповой

Организаторы шоу неожиданно перезвонили в октябре и дали новосибирцам месяц на подготовку. Свадьбу праздновали 1 ноября в банкет-холле в деловом центре, на праздник пришли больше 50 гостей, съемочная группа и участники шоу «Четыре свадьбы». Дмитрий и Алина потратили на свадьбу 600 тысяч рублей. Две участницы высоко оценили фуршет и свадебное платье. Но одна из невест снизила баллы за оформление, а другая обиделась на шутку жениха — тот дружески поцеловал ее и измазал кремом для торта. В отместку чужая невеста поставила жениху 1 балл из 10. Еще одна невеста обиделась на шутку про достопримечательности Кубы, приняв на свой счет. В итоговом зачете новосибирцы заняли второе место.

- Сами режиссеры и операторы шоу сказали, что это была очень крутая свадьба, одна из лучших за всю историю проекта. Голосование других невест — это чужое субъективное мнение, которое я не имею права осуждать и не буду комментировать, - сообщил ведущий Дмитрий Филиппов. - Уже сейчас новосибирцы, которых мы поженили, в восторге от самой свадьбы и этого нам достаточно.

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