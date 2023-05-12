Первую партию черешни завезли в Новосибирскую область из стран СНГ

Плоды поступили из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирскую область завезли первую партию черешни. Плоды поступили из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

Черешня считается продукцией высокого фитосанитарного риска. Инспекторы территориального управления Россельхознадзора тщательно проверили привезенный урожай.

− Все фруктовые партии сопровождались обязательными сопроводительными документами, а их безопасность подтверждена заключениями фитосанитарной экспертизы Новосибирского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», − подчеркнули в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской и Томской областям.

На сегодняшний день 128 тонн черешни уже продают в Новосибирске и других городах Сибири.

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