Первую партию черешни завезли в Новосибирскую область из стран СНГ

Плоды поступили из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирскую область завезли первую партию черешни. Плоды поступили из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.
Черешня считается продукцией высокого фитосанитарного риска. Инспекторы территориального управления Россельхознадзора тщательно проверили привезенный урожай.
− Все фруктовые партии сопровождались обязательными сопроводительными документами, а их безопасность подтверждена заключениями фитосанитарной экспертизы Новосибирского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», − подчеркнули в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской и Томской областям.
На сегодняшний день 128 тонн черешни уже продают в Новосибирске и других городах Сибири.
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