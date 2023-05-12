В Новосибирске улицу Советскую окутал густой пар

Участок находится напротив бизнес-центра на Советской, 64. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

В пятницу, 12 мая, новосибирцы заметили густой пар, окутавший улицу Советскую в Центральном районе. Об этом КП-Новосибирск сообщила местная жительница.

Участок находится напротив бизнес-центра на Советской, 64.

− Скорее всего там прорвало трубу, − предположила читательница КП-Новосибирск.

На фото можно заметить стоявшую на проезжей части машину Сибирской генерирующей компании. По всей видимости, они решают возникшую проблему.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в пресс-службу СГК.

− Устраняем дефект после испытания теплосетей. Сегодня до позднего вечера работы завершим, − сообщили КП-Новосибирск в Сибирской генерирующей компании.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber