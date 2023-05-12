В Новосибирске улицу Советскую окутал густой пар

Участок находится напротив бизнес-центра на Советской, 64.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
В пятницу, 12 мая, новосибирцы заметили густой пар, окутавший улицу Советскую в Центральном районе. Об этом КП-Новосибирск сообщила местная жительница.
Участок находится напротив бизнес-центра на Советской, 64.
− Скорее всего там прорвало трубу, − предположила читательница КП-Новосибирск.
На фото можно заметить стоявшую на проезжей части машину Сибирской генерирующей компании. По всей видимости, они решают возникшую проблему.
КП-Новосибирск обратилась за комментарием в пресс-службу СГК.
− Устраняем дефект после испытания теплосетей. Сегодня до позднего вечера работы завершим, − сообщили КП-Новосибирск в Сибирской генерирующей компании.
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