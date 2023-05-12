Аварии и пробки в 6 баллов затруднили движение по Новосибирску туманным утром 12 мая . Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 12 мая Новосибирск сковали шестибалльные пробки. Также на дорогах города произошло сразу несколько ДТП. Рассказываем, где самые сильные заторы.

По данным «2ГИС», не проехать по улицам Шиирокой, Станционной, площади Труда, улицам Ватутина, Станиславского, там сразу 2 аварии, и Котовского. Затруднено движение по Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко. Не проехать в сторону правого берега по Октябрьскому мосту.

На правом берегу сильная пробка на Большевистской, затор из-за ДТП на улице Кирова. Авария и пробка на Волочаевской улице.

Утром видимость на дорогах снизил густой туман

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