В Новосибирске наградили лауреатов конкурса «Директор года Сибири»

В Новосибирской области подвели итоги конкурса «Директор года Сибири». Фото: Заксобрание НСО

В Новосибирской области подвели итоги конкурса «Директор года Сибири». Накануне лауреатам вручили награды в большом зале регионального правительства.

Победителей номинации «Предприятие года Сибири – 2022» наградил председатель Заксобрания Новосибирской области Андрей Шимкив. Также на мероприятии присутствовали губернатор Андрей Травников, мэр Анатолий Локоть, председатель Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Асанцев, а также руководители федеральных ведомств и общественных организаций.

Андрей Шимкив поблагодарил новосибирских предпринимателей за проделанную работу и высоко оценил их вклад.

− Практически во всех отраслях мы имеем результаты, сравнимые с мировыми. Мы гордимся вами! Вы прославляете нашу область, нашу страну. Огромное спасибо вам за то, что вы делаете. Спасибо коллективам, которые стоят за вами. Это наша основная ценность, − произнес председатель Заксобрания НСО.

Одним из лауреатов конкурса стал Андрей Биль − директор АО «Птицефабрика Чикская» и депутат Законодательного Собрания Новосибирской области. Награду в конкурсе он получает впервые.

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