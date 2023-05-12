Новосибирск утром 12 мая окутал густой туман. Фото: Алена КУЛЕШОВА

Утром пятницы, 12 мая, Новосибирск накрыл густой туман. Плотная дымка сильно снизила видимость на дорогах.

– В 6:30 проснулась, удивилась, что ничего не видно за окном, настолько сильный был туман! Сейчас потихоньку рассеивается, – рассказала КП-Новосибирск читательница.

О тумане предупреждали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра. Когда он рассеется, в городе будет переменная облачность, воздух прогреется до +11…+13 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber