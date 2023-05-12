Новосибирск утром 12 мая окутал густой туман.
Фото: Алена КУЛЕШОВА
Утром пятницы, 12 мая, Новосибирск накрыл густой туман. Плотная дымка сильно снизила видимость на дорогах.
– В 6:30 проснулась, удивилась, что ничего не видно за окном, настолько сильный был туман! Сейчас потихоньку рассеивается, – рассказала КП-Новосибирск читательница.
О тумане предупреждали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра. Когда он рассеется, в городе будет переменная облачность, воздух прогреется до +11…+13 градусов.
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