В Новосибирске ограничат движение на улице Бронной. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске ограничат движение на улице Бронной. Как рассказали в мэрии города, ограничения начнут действовать с 25 мая.

— На улице Бронной от дома№ 44 до улицы 2-й Прокопьевской меняется схема организации дорожного движения. Здесь установят дорожные знаки 3. 1 «Въезд запрещен», — пояснили в муниципалитете.

Вводят ограничения, чтобы предотвратить аварии и бесконтрольное движение машин и пешеходов по технической дороге, расположенной на участке, арендуемом ООО «Дискус-строй». Автомобилистов просят быть внимательными и обращать внимание на знаки при езде.

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