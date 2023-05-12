В Новосибирске ограничат движение на улице Бронной.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске ограничат движение на улице Бронной. Как рассказали в мэрии города, ограничения начнут действовать с 25 мая.
— На улице Бронной от дома№ 44 до улицы 2-й Прокопьевской меняется схема организации дорожного движения. Здесь установят дорожные знаки 3. 1 «Въезд запрещен», — пояснили в муниципалитете.
Вводят ограничения, чтобы предотвратить аварии и бесконтрольное движение машин и пешеходов по технической дороге, расположенной на участке, арендуемом ООО «Дискус-строй». Автомобилистов просят быть внимательными и обращать внимание на знаки при езде.
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