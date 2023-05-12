В Новосибирской области с начала сезона клещи укусили почти 600 человек

В Новосибирской области с начала сезона клещи покусали почти 598 человек. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новосибирской области с начала сезона клещи покусали почти 598 человек. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировали одного человека, но диагноз не подтвердился. Основная часть обращений по поводу укуса клещей зафиксировали в период с 3 по 9 мая: об укусах сообщили 421 человек.

— На наличие возбудителей клещевого энцефалита исследовали — 393 клеща, доставленных гражданами в лаборатории, из них 1 положительный; на наличие возбудителей клещевого боррелиоза — 392 клеща, из них 82 положительных, — сообщили в Роспотребнадзоре.

С 3 по 9 мая в регионе больше всего укусов клещей зарегистрировали в Искитимском районе — там было зафиксировано 63 обращения. 34 укуса зафиксировали в Новосибирском районе, в Бердске — 32. В Новосибирске больше всего укусов зафиксировали в Советском районе — 28 человек и в Калининском районе — 10.

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