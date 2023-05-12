Новосибирец проводит пленочные кинопоказы: в его коллекции более 100 фильмов

Новосибирец Денис Годунов уже более 10 лет занимается коллекционированием фильмов на кинопленке. Фото: ЧС -ИНФО

Новосибирец Денис Годунов уже более 10 лет занимается коллекционированием фильмов на кинопленке и устраивает кинопоказы на открытом воздухе. В его коллекции уже более 100 настоящих пленочных фильмокопий. И именно когда количество катушек на полках стало довольно внушительным, сибиряк и решил начать делиться своим творческим хобби с миром.

— Я подумал: нечего им пылиться на стеллажах. В это же время решил получить грант на интегрированные кинопоказы в том числе и для слабослышащих людей. Его «завоевать» было непросто: для начала нужно было обосновать идею. В итоге у нас всё получилось — в написании гранта помогала и моя жена. Она, кстати, тогда и втянулась в общее дело, — говорит коллекционер. — В проекте «Кинопередвижка» приняли участие несколько десятков слабослышащих новосибирцев. Фильмы транслировались зрителям посредством переводчика РЖЯ — русского жестового языка, — рассказал Денис изданию «ЧС-ИНФО».

Сегодня «Кинопередвижка» в Новосибирске достаточно популярный проект. Дениса с его пленочным кинопроектором можно увидеть в городе, например, на День защиты детей, День города и 9 Мая в рамках ретро-площадки «5 минут после Победы», организуемой МБУ «Дом молодежи Железнодорожного района».

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