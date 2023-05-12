В Новосибирске на Первомайке случилась массовая драка: в полицию забрали пять человек

В Новосибирске на Первомайском районе случилась массовая драка. Фото: КСМ, Берёзовое и Сокольники (Первомайский р-н)

В Новосибирске на Первомайском районе случилась массовая драка. Инцидент произошел 10 мая. В полиции рассказали подробности случившегося.

— В полицию поступило сообщение об уличном конфликте. Сотрудники ППС и Росгвардии прибыли на указанный адрес, после чего, участников конфликта доставили в отдел. Их личности установлены — мужчина 19 и 49 лет и девушки 18 и 17 лет. По факту нанесения телесных повреждений 19-летнему мужчине полицейскими принято заявление, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области. — Все участники конфликта опрошены.

Сейчас полиция проводит проверку по данному факту. В отношении девушек составили административные протоколы за мелкое хулиганство и появление на улице в состоянии опьянения. В отношении родителей 17-летней девушки, уже стоявшей на учете в ПДН, составлен протокол за неисполнение родительских обязанностей.

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