Новосибирцы услышали в небе шум истребителей 11 мая

Новосибирцы услышали в небе шум, похожий на шум от полета истребителей.
Фото: Виталий ЦУКАНОВ
В четверг, 11 мая, новосибирцы услышали в небе шум, похожий на шум от полета истребителей. Звук, по словам горожан, было слышно вечером.
— Где-то примерно часа в четыре-пять было слышно звук, похожий на истребители. Как будто пролетали совсем близко. Но длилось это недолго, — рассказала КП-Новосибирск жительница Дзержинского района.
На момент публикации материала получить комментарий от пресс-службы Центрального военного округа не удалось.
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