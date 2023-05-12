В Новосибирской области тракториста, севшего за руль пьяным, отправили в колонию

Мужчина сел пьяный за руль трактора. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирской области сотрудники ГИБДД поймали пьяного водителя. В нетрезвом виде он уселся за руль трактора. Поехал по трассе, где его и приметили сотрудники полиции.

- Известно, что мужчина был ранее судим за подобное. Тогда ему назначили 200 часов исправительных работ и на 1 год 10 месяцев запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, - говорится в приговоре на сайте Коченевского районного суда.

Было возбуждено уголовное дело за управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления.

Тракториста приговорили к 8 месяцам колонии-поселения. Плюс ко всему, на 3 года запретили садиться за руль.

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