В Новосибирске на концерт в честь Дня России планируют потратить 1,4 миллиона рублей

На концерт в честь Дня России в Новосибирске собираются потратить 1,4 миллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На концерт в честь Дня России в Новосибирске собираются потратить 1,4 миллиона рублей. Информация размещена на портале госзакупок.

Заказчиком выступает ГКУ НСО «Управление контрактной системы». Заявки на оказание услуг по организации и проведению праздника принимают до 18 мая.

Как указано в проекте контракта, продолжительность праздничной программы должна быть не менее четырех часов. Туда входят сам концерт, работа тематических интерактивных площадок и анимационной группы, а также гала-концерт областного фестиваля творчества трудовых коллективов Новосибирской области «Истоки».

− Обеспечить организацию и проведение не менее 10 тематических интерактивных площадок, расположенных на территории проведения мероприятия, для разновозрастной категории граждан, − говорится в проекте контракта.

Что касается анимационной группы, то она должна привлекать зрительскую аудиторию и раздавать флажки триколор.

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