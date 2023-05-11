В Новосибирске мобилизованного оштрафовали на 25 тысяч рублей за покупку марихуаны

Новосибирский гарнизонный суд вынес приговор. Фото: https://vk.com/public219543950.

Новосибирский гарнизонный суд оштрафовал мобилизованного, который купил марихуану. Приговор вынесли 5 мая.

— В январе рядовой, находясь в воинской части и используя соцсети на телефоне, купил каннабис за 2000 рублей. Он нашел закладку и хранил при себе, перемещаясь по Новосибирскому гарнизону, — сообщили в органе.

Военная комендатура нашла в брюках нарушителя 11 граммов — еще 8 обнаружили в расположении воинской части. По статье о незаконном приобретении и хранении наркотиков военному присудили штраф в 25 тысяч рублей.

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