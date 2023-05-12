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НовостиОбщество12 мая 2023 0:39

«Вместо антисептика – средство для обработки поверхности»: сибирячка пожаловалась на халатность сотрудников магазина

Жительница Новосибирска случайно нанесла на руки средство для обработки поверхности и обвинила персонал магазина в халатности
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
В бутылочку из-под антисептика налили другую жидкость.

В бутылочку из-под антисептика налили другую жидкость.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сибирячка пожаловалась на халатность сотрудников магазина. Женщина вместе с ребенком пришла в магазин одежды и сделала покупки.

- После расчета за покупку стоим с ребенком на кассе, напротив меня прям в зоне покупателя, стоит бутылка, на которой написано - антисептик для рук. Я обрабатываю руки себе и ребенку! Кассир это видит и говорит, что это не антисептик, а вообще-то средство для обработки поверхностей и чего - то еще, - написала жительница Новосибирска на сайте Flamp.

Как поясняет сибирячка, в бутылку просто перелили другое средство и не убрали. После ей пришлось идти мыть руки вместе с ребенком.

Магазин ответил на претензию женщины.

- Нам очень жаль, что Вы столкнулись с таким обслуживанием. Передали информацию ответственному лицу по работе с персоналом, - ответил представитель магазина.

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