«Вместо антисептика – средство для обработки поверхности»: сибирячка пожаловалась на халатность сотрудников магазина

В бутылочку из-под антисептика налили другую жидкость. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сибирячка пожаловалась на халатность сотрудников магазина. Женщина вместе с ребенком пришла в магазин одежды и сделала покупки.

- После расчета за покупку стоим с ребенком на кассе, напротив меня прям в зоне покупателя, стоит бутылка, на которой написано - антисептик для рук. Я обрабатываю руки себе и ребенку! Кассир это видит и говорит, что это не антисептик, а вообще-то средство для обработки поверхностей и чего - то еще, - написала жительница Новосибирска на сайте Flamp.

Как поясняет сибирячка, в бутылку просто перелили другое средство и не убрали. После ей пришлось идти мыть руки вместе с ребенком.

Магазин ответил на претензию женщины.

- Нам очень жаль, что Вы столкнулись с таким обслуживанием. Передали информацию ответственному лицу по работе с персоналом, - ответил представитель магазина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber