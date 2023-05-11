В Новосибирске на перекрестке улиц Семьи Шамшиных и Депутатской ввели ограничения для транспорта

В Центральном районе Новосибирска ввели временные ограничения движения транспорта.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В четверг, 11 мая, в Центральном районе Новосибирска ввели временные ограничения движения транспорта. Действуют они на перекрестке улиц Семьи Шамшиных и Депутатской, сообщили в мэрии города.
Рабочие сузили проезжую часть в районе здания по адресу Семьи Шамшиных, 17.
− На 10 метров сужается проезжая часть улицы Семьи Шамшиных, на 7,5 метра сужается улица Депутатская, − уточнили в пресс-службе муниципалитета.
Ограничения связаны с аварийным ремонтом на теплотрассе. Испытывать некоторые неудобства водителям придется до 31 мая.
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