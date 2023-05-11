Аналитики обещают рост зарплат до 100 тысяч новосибирцам в 2033 году

Новосибирцы будут зарабатывать по 100 тысяч. Фото: Даниил ОПАРИН

Аналитики портала РИА Рейтинг обещают новосибирцам рост зарплат до 100 тысяч к 2033 году. Такую сумму, по словам специалистов, сибиряки должны будут получать ежемесячно. Аналитики установили, что более половины новосибирцев будут зарабатывать такую сумму в месяц через 10,8 лет. При этом,уже к 6,7 годам такую зарплату получат четверть работников, а к 15 годам — три четверти. Лидером рейтинга по росту зарплат стал стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Здесь половина работников будет получать зарплату в таком размере уже через 2,7 года. Второе и третье место заняли Чукотский автономный округ и Магаданская область, где такая зарплата появится у людей через 5-6 лет. А вот в числе аутсайдеров оказались Чеченская республика, Ингушетия и Кабардино-Балкария со значениями 17,5 лет, 17,3 года и 15,8 лет.

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