«Боялся, что соседи настоят на сносе»: две колонии грачей впервые появились в центре Новосибирска

Лесные птицы перебрались в центр Новосибирска. Фото: Алексей ФОКИН // Предоставлены Алексеем ЯНОВСКИМ

Грачи поселились в центре Новосибирска: на бульваре улицы Восход и рядом с автовокзалом на Колыванской. Орнитологи удивлены — впервые птицы гнездятся в центре города:

- Впервые на моей памяти грачовник существует в центральной части Новосибирска. На бульваре улицы Восход я насчитал 24 гнезда. Из некоторых торчат хвосты - грачи приступают к насиживанию кладок, - рассказал КП-Новосибирск орнитолог Алексей Яновский. - Еще одно гнездовое поселение грачей появилось у остановки Колыванская. Оказывается это во дворе у парадного крыльца Института повышения квалификации работников образования. Там тоже на березах 17 жилых гнезд грачей.

Птицы поселились на Восходе (слева) и около Автовокзала (справа). Фото: Предоставлены Алексеем ЯНОВСКИМ

Ученый отметил — грачи обычно живут шумно и могут создавать неудобства людям. Такое может случиться, если рядом крупная колония птиц, она может вырасти до тысячи гнезд. Однако в центре грачи живут компактно, их почти не слышно.

- Видимо, грачи начали выводить птенцов. Я боялся, что жильцы многоквартирных домов по обе стороны бульвара настоят на сносе берез. Но обещанный птичий гвалт почти не слышен из-за гула потока машин, - сообщил Алексей Яновский. - Переселение грачей в центр Новосибирска может сказать о многом: о росте численности грачей, об освоении ими новых мест обитаний и опригодности природной среды Новосибирска для обитания диких птиц. Можно сказать и о терпимости горожан к соседству с такими беспокойными шумными пернатыми.

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