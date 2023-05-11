В Новосибирске у площади Будагова на полгода сузят дороги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске на полгода ограничат движение общественного транспорта рядом с площадью Будагова. Связано это со строительством четвертого моста через Обь. Затронут ограничения сразу несколько улиц. Они будут действовать с 1 июня по 31 декабря 2023 года. Об этом сообщат мэрия Новосибирска.

– Ввести временное ограничение движения транспортных средств на площади Инженера Будагова и прилегающих к площади Инженера Будагова участках автомобильных дорог по Большевистской, Ипподромской, Красному проспекту, Фабричной, – говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии.

Водителям на время действия ограничений нужно будет руководствоваться установленными на участках дорожными знаками.

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