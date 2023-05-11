Совкомбанк и Московский автомобильный завод «Москвич» объявляют о старте сотрудничества

Фото: moskvich-auto.ru

С 15 мая 2023 года клиенты смогут приобрести новые автомобили «Москвич» без первоначального взноса по программе беспроцентной рассрочки по карте «Халва» сроком до 18 месяцев, а также в кредит с низкой процентной ставкой.

– «Москвич» – легендарный бренд, переживающий сегодня новый этап своего развития. Мы рады стать партнером автопроизводителя по финансовым программам автокредитования, предоставляя клиентам выгодные и удобные условия покупки моделей бренда «Москвич». Уверен, разнообразие финансовых программ Совкомбанка – с субсидированной ставкой и в формате авторассрочки – будет способствовать повышению доступности автомобилей «Москвич» для разных групп клиентов, – отметил управляющий директор Совкомбанка Артем Языков.

– Наша главная задача – обеспечить клиентам высокий уровень обслуживания и сервиса. На постоянной основе мы анализируем пожелания наших клиентов и хотим, чтобы покупка автомобиля была приятной и комфортной, в том числе с финансовой точки зрения. Уже в мае мы запускаем кредитную программу, которая позволит приобрести автомобили Москвич на максимально выгодных условиях. Совместно с банками-партнерами мы прорабатываем различные финансовые предложения, направленные на снижение кредитных ставок и ежемесячных платежей. Они будут доступны во всех официальных дилерских центрах, – генеральный директор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин.

Заявку на кредит или авторассрочку по «Халве» можно подать с 15 мая 2023 года в дилерских центрах «Москвич», для этого потребуется только паспорт гражданина России. Банк рассматривает заявку в течение часа, кредитный договор можно подписать в официальном дилерском центре.

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