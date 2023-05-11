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НовостиОбщество11 мая 2023 3:29

Новосибирцы заметили гуляющего в Кировском районе абсолютно голого мужчину

Он нес свои вещи в руке
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске заметили мужчину, который разгуливал голым по улице во время похолодания.

В Новосибирске заметили мужчину, который разгуливал голым по улице во время похолодания.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Новосибирцы заметили в частном секторе Кировского района абсолютно голого мужчину. Инцидент произошел вечером 10 мая на улице Прокопьевской.

Мужчина, не прикрываясь, бодрым шагом шел по обочине проезжей части. В руке он нес свои вещи. Странного персонажа видели проезжающие мимо водители, они рассказали об этом в группе «Инцидент Новосибирск» в социальных сетях.

В комментариях горожане предположили, что новосибирец просто кому-то проспорил, либо находится под действием запрещенных веществ.

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