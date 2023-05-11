Новосибирская область в 2023 году выделит полмиллиарда рублей на поддержку капитального ремонта многоэтажек

В Новосибирской области в 2023 году выделят около 500 миллионов рублей на капремонт домов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из бюджета Новосибирской области будут добавлять средства на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. Об этом сообщает Infopro54 со ссылкой на выступление главы МинЖКХ региона Дениса Архипова в областном парламенте.

В региональное законодательство введены поправки. Теперь область может возмещать часть расходов на капитальный ремонт. В 2023 году размер господдержки по капремонту составит около 500 миллионов рублей.

Однако принцип распределения этих субсидий между домами пока не утвержден. Депутаты опасаются, что здесь может появиться коррупционная составляющая.

– Речь идет об окупаемости тех или иных объектов по конкретному дому – сколько дом собрал и соберет. Если у них недостаточно средств на проведение ремонта, мы теперь имеем право, если будет принят данный законопроект, направлять средства бюджета на субсидирование, – объяснил Денис Архипов.

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