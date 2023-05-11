«Людям его принесла кошка»: новосибирские волонтеры спасают бельчонка-сироту

В Новосибирске волонтеры Центра реабилитации диких животных спасают бельчонка-сироту. Фото: Алиса Богомолова
В Новосибирске волонтеры Центра реабилитации диких животных спасают бельчонка-сироту. Малыша зоозащитникам передали жители поселка Красный Яр, в чьи руки он попал случайно.
— Его, как я поняла, людям принесла кошка. Бельчонок небольшого размера, хотя по возрасту уже ближе к подростку. Он очень истощен, и, судя по всему, у него черепно-мозговая травма, — рассказала КП-Новосибирск куратор ЦРДЖ Алиса Богомолова.
К счастью, малыш вовремя оказался в руках неравнодушных людей. Сейчас волонтеры выкармливают и лечат его. Если восстановление пройдет благополучно, то он сможет вернуться в природу.
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