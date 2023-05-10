Вступился за девушку: в Искитиме мужчина ударил хулигана ножом в сердце

В Искитиме 36-летнего мужчину задержали по обвинению в убийстве. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Искитиме 36-летнего мужчину задержали по обвинению в убийстве. Он ударил ножом парня, которому сделал замечание за грубые разговоры с девушкой. Произошло все во вторник, 9 мая.

— Мужчина возвращался домой с работы, в руках у него была бензопила. Заметил, как во дворе дома несколько парней грубо разговаривали с девушкой. Он сделал им замечание, что, разумеется, им не понравилось. Завязалась перепалка, мужчина испугался, завел бензопилу, стал ею отмахиваться. Но парни не отходили. Тогда он забежал в свой подъезд, закрылся в квартире. Но парни пошли за ним, стали ломиться к нему домой. Тогда, вместо того, чтобы вызвать полицию, мужчина взял дома нож с большим лезвием, открыл дверь и ударил ножом одного из парней, попав прямо в область сердца, — рассказал КП-Новосибирск источник.

29-летний парень от полученных травм скончался на месте. Скорую и полицию вызывали соседи, сбежавшиеся на шум. 36-летний мужчина сбежать не пытался — и ждал оперативников, закрывшись в квартире.

— Следователи осмотрели место происшествия, изъяли нож, опросили свидетелей и назначили судебные экспертизы, — рассказали в областном Следственном комитете. — Мужчину также задержали на месте. Ему предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ «Убийство». Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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