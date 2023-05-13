Не убирайте куртки: 13 мая в Новосибирске похолодает до 0 градусов

В субботу сильно похолодает.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Вы привыкли к теплу? Но погода пока не даст насладиться солнцем в эти выходные. В ночь на субботу, 13 мая, в Новосибирске снова значительно похолодает до 0…+2. Днем же будет +11…+13 градусов.
— Будет преимущественно без осадков. Восточный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
По Новосибирской области будет холоднее: ночью температура составит -1…+4 градуса, местами до -6, днем — до +10…+15 градусов. Ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах пройдут небольшие дожди.
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