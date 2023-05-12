Дождь перестанет идти: 12 мая в Новосибирске придет тепло до +15

Днем дождь пройдет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске в ночь на 12 мая пройдет дождь, но под утро он уже прекратится. Синоптики обещают ночью температуру +4…+6 градусов, а днем +13…+15 градусов.

— Будет ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Северо-западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области будет холоднее: ночью температура составит +1…+6 градуса, днем — до +10…+15 градусов, местами до +20. Ночью в отдельных районах пройдут небольшие дожди, днем преимущественно без осадков. В северо-восточных районах дождь будет идти и днем.

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