«В людей целятся»: двое мужчин с винтовками устроили тир на улице в Новосибирске

Двое мужчин устроили стрельбу на улице в Новосибирске. Фото: Сибкрай.ru / предоставлено местной жительницей.

В Заельцовском районе Новосибирска двое мужчин устроили тир на улице. Стрелки оборудовали возле дома уголок с мишенями из коробок, но этого им оказалось мало. По словам очевидцев, двое людей с пневматическими винтовками целились еще и в прохожих.

Как сообщает Сибкрай.ru, инцидент произошел на Ельцовской, 6.

– Плохо, что в людей еще целятся. Им весело. Подростки [от них] побежали, женщина взрослая закричала. Домой идешь и за машинами прячешься, – сообщила местная жительница.

По версии очевидцев, тир обустроили гости местного хостела. Прохожие вызвали полицию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber